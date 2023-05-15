Атака беспилотников на Россию: в Кремле обеспокоены работой ПВО – разведка Британии

Россию продолжают атаковать беспилотники, неспособные перехватить ПВО. Это вызывает немалую обеспокоенность в Кремле.

Об этом говорится в новом отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В разведке отмечают, что в результате авиаудара беспилотником по российской авибаге Сеща, вероятно, повреждения получил один тяжелый транспортный самолет Ан-124. Именно эта авиабаза является узловым пунктом ВТА на западе России и сыграла немаловажную роль в российском вторжении. Кроме того, РФ использует этот аэродром для запуска БПЛА иранского производства в сторону Киева.

"ВТА является хорошо обеспеченным подразделением ВВС России, необходимым для перевозки по огромной территории страны. Российские лидеры будут обеспокоены тем, что российская система ПВО продолжает компрометировать себя, что ставит под угрозу ключевые стратегические объекты, такие как базы ВТА", — отмечают в Минобороны. Великобритании.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин лишь через несколько дней прокомментировал атаку БпЛА на свою резиденцию. Он заявил, что якобы не придал большого значения этому событию.

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