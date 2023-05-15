Зеленский встретился с Тихановской пока Лукашенко болеет

Полноценного разговора между ними не было.

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретились на церемонии вручения премии имени Карла Великого, которая состоялась в воскресенье, 14 мая, в Германии. Отмечается, что политики пожали друг другу руки.

О своих впечатлениях от этой встречи Тихановская рассказала "Зеркалу".

Полноценного общения между президентом и лидером белорусской оппозиции не было, но Тихановская поздравила его и заметила боль в глазах Зеленского.

"У нас не планировалось встречи и не было полноценного разговора. Я уверена, еще придет время. Но в Аахене мы несколько раз пересеклись, я его поздравила, обменялись комментариями. Вы знаете, я заметила, что у него очень теплые глаза, но полные боли .Да, он улыбается, но я могу представить себе как ему тяжело. Несмотря на страшную войну, он находит силы улыбаться и делает это искренне", — рассказала Тихановская.

Что с Лукашенко

В последний раз на публике Александр Лукашенко появлялся 9 мая, когда прибыл на парад Победы в Москве. Уже тогда многие обратили внимание, что он выглядел очень нездоровым.

Вопрос о самочувствии Александра Лукашенко возник после того, как он не смог на параде в Москве пройти 300 метров пешком — охране президента России Владимира Путина пришлось его везти. К тому же в Москве у Лукашенко на руке заметили кусок ткани, похожий на бинт. Вечером же в Минске политик не сказал своей традиционной речи во время возложения венков к монументу Победы.

Не выступил Лукашенко и на торжествах, посвященных Дню флага, герба и гимна Беларуси 14 мая. В то же время публика увидела премьер-министра Романа Головченко, который зачитал обращение от его имени.

13 мая около 19:00 политика экстренно доставили в Республиканский клинический медицинский центр, расположенный на берегу водохранилища Дрозды. О причинах госпитализации и вердикте врачей информация не разглашается, а его прессслужба продолжает молчать.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, кто может заменить Лукашенко. Больше об этом читайте в новости.

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