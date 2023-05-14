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В российской Госдуме рассказали, чем болеет Лукашенко: "Это не коронавирус"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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В российской Госдуме рассказали, чем болеет Лукашенко: "Это не коронавирус"

Лукашенко заболел после визита в Москву. / Фото: Getty Images

В РФ считают, что "Лукашенко нуждается в отдыхе".

В России прокомментировали загадочную болезнь самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Там заявили, что он якобы действительно болен, однако "ничего смертельного в этом нет".

Об этом пишут российские пропагандисты.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин все же подтвердил, что Лукашенко болен, однако успел заявили, что в этом нет ничего страшного. В то же время он отказался называть заболевание белорусского диктатора.

"Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то, что человек заболел, считал своим долгом приехать в Москву, а затем вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определенном отдыхе — вот и все", — сказал политик страны-агрессора.

Болезнь Лукашенко: что известно

Слухи о болезни белорусского диктатора распространились после того, как 9 мая Лукашенко был с перебинтованной рукой. Кроме того, он отсутствовал на неформальном завтраке и обеде с другими лидерами стран СНГ.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец предполагает, что самопровозглашенного президента Лукашенко могли отравить во время визита в Россию.

Оппозиционные СМИ Беларуси пишут, что диктатор в РФ "мог подхватить какой-нибудь вирус".

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Дата публикации
Просмотры
6050
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