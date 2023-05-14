Сбивающий с ног недуг: СМИ узнали о болезни Лукашенко

"Вирусской" вроде бы также больны из окружения Лукашенко.

О состоянии здоровья самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко после его возвращения из Москвы ходят разные слухи. Белорусские СМИ предполагают, что он мог подхватить вирус.

Об этом пишет издание "Наша Ніва".

Также читайте Лукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

"Еще несколько человек из окружения заболели и упали с ног. Насколько я понимаю, это что-то вирусное ", – рассказал собеседник, близкий к службе протокола Лукашенко.

Журналисты обратили внимание, что 5 мая вручая награды представителям репрессивного аппарата, Лукашенко уже был охрип. Это может свидетельствовать о правдоподобии этой версии.

"Если это грипп, то могут возникнуть осложнения, если его не лечить должным образом. Мы так думаем", – добавил собеседник.

Что известно о состоянии здоровья Лукашенко

После визита в Москву, где Лукашенко выглядел болезненно, появились разные слухи о его состоянии здоровья. Белорусские СМИ сообщают, что во время парада в Москве 9 мая диктатор был с перебинтованной рукой. Кроме того, он отсутствовал на неформальном завтраке и обеде с другими лидерами стран СНГ.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец для The Mirror предположил, что самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко могли отравить во время визита в Москву, поскольку он не мог предпринять и 300 шагов рядом с Путиным.

По информации СМИ, в последнее время в Минск для лечения Лукашенко неоднократно вылетали "профессора" из Москвы.

Читайте также: