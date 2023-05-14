В США произошла утечка данных 237 тысяч госслужащих: детали

Утечка произошла в Департаменте транспорта США.
В Департаменте транспорта США (USDOT) произошла утечка данных – в Сеть попала личная информация 237 тысяч нынешних и бывших сотрудников федерального правительства.
Об этом сообщает Reuters.
Произошел излом системы обработки транзитных льгот TRANServe, возмещающий государственным служащим некоторые расходы на проезд.
Пока не ясно, была ли эта информация использована в преступных целях. В Министерстве транспорта и связи США заявили, что утечка не повлияла на систему безопасности транспорта.
USDOT расследует атаку и заблокировал доступ к системе транзитных льгот до тех пор, пока она не будет защищена и восстановлена.
Напомним, в начале апреля газета The New York Times сообщила о появлении в Сети секретных документов США по Украине, Китаю и Ближнему Востоку.
7 апреля стало известно, что в Сети опубликовали вторую партию секретных документов американских властей. В них речь идет не только об Украине, но и о деятельности США в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, действиях по борьбе с терроризмом и соперничеству с Китаем.
Впоследствии выяснилось, что к утечке информации Пентагона причастен 21-летний военнослужащий ВВС США Джек Тейшейра.
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