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Зеленский рассказал, когда начнется контрнаступление ВСУ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Зеленский рассказал, когда начнется контрнаступление ВСУ

Зеленский рассказал, когда начнется контрнаступление ВСУ / Фото: Офис президента Украины

Немецкий канцлер пожелал украинской армии успеха в деоккупации.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что у Украины еще нет достаточного оружия, чтобы начать контрнаступление. Для этого ему еще предстоит совершить несколько зарубежных визитов, чтобы докомплектовать армию всем необходимым.

Об этом он рассказал во время брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцом в воскресенье, 14 мая.

Во время пресс-конференции журналистка спросила у президента Украины, когда начнется контрнаступление. В ответ Зеленский коротко сказал: "Еще несколько визитов – и все". На что германский канцлер пожелал украинской армии успеха в деоккупации.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, что Украина вместе с западными партнерами создает "коалицию истребителей", которая принесет успех в договоренности о поставках истребителей на фоне своих визитов в европейские столицы.

Добавим, что Зеленский совершил первый с начала полномасштабной войны визит в Германию. Он прибыл ночью 14 мая. Там он встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, а затем – с канцлером Олафом Шольцом. Глава государства сообщил, что Германия объявила о крупнейшем пакете безопасности с начала полномасштабного вторжения РФ объемом 2,7 млрд евро.

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Дата публикации
Просмотры
765
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