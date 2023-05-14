Зеленский сообщил, о чем говорил со Штайнмайером в Берлине

Сегодня, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Германии.

Во время встречи Зеленского с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине говорилось, в частности, об интенсивном сотрудничестве между ФРГ и Украиной.

Первыми итогами встречи украинский президент поделился в соцсетях.

Он напомнил, что это первый визит в Германию с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Мы обсудили текущую ситуацию и интенсивное сотрудничество между Германией и Украиной. Германия будет продолжать поддерживать Украину политически, военно и финансово, пока это будет необходимо. Спасибо Германии за большую военную, экономическую и финансовую поддержку перед лицом агрессивной войны России", — подчеркнул Зеленский.

"Благодарю Германию за крупнейший пакет военной помощи с начала полномасштабного российского вторжения. Немецкие системы ПВО, артиллерия, танки и БМП спасают украинские жизни и приближают нас к победе. Германия – надежный союзник. Вместе приближаем мир", — добавил он.

Напомним, Зеленский ночью 14 мая прибыл в Германию. Зеленский прилетел самолетом из Италии в Берлин. Его сопровождали истребители. Оттуда Зеленский отправился в официальную резиденцию министра обороны Германии.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в столицу Италии Рима. Обо всех подробностях читайте в новости.

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