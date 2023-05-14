Визит Зеленского в Германию: первые подробности (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский в Берлине встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщает Bild.

Планируется, что во второй половине дня Шольц вручит Зеленскому Международную премию имени Карла Великого.

Первый с начала полномасштабной войны визит украинского президента в Германию проходит при беспрецедентных мерах безопасности.

"Все оцеплено полицией, на крышах снайперы, в воздухе вертолеты", – говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский ночью 14 мая прибыл в Германию. Зеленский прилетел самолетом из Италии в Берлин. Его сопровождали истребители. Оттуда Зеленский отправился в официальную резиденцию министра обороны Германии.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в столицу Италии Рима. Обо всех подробностях читайте в новости.

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