Визит Зеленского в Германию: первые подробности (видео)

Глава украинского государства посетил очередную страну.
Президент Украины Владимир Зеленский в Берлине встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Об этом сообщает Bild.
Планируется, что во второй половине дня Шольц вручит Зеленскому Международную премию имени Карла Великого.
Первый с начала полномасштабной войны визит украинского президента в Германию проходит при беспрецедентных мерах безопасности.
"Все оцеплено полицией, на крышах снайперы, в воздухе вертолеты", – говорится в сообщении.
Напомним, Зеленский ночью 14 мая прибыл в Германию. Зеленский прилетел самолетом из Италии в Берлин. Его сопровождали истребители. Оттуда Зеленский отправился в официальную резиденцию министра обороны Германии.
13 мая президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в столицу Италии Рима. Обо всех подробностях читайте в новости.
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