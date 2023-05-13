Скоро будут первые важные шаги: Зеленский о контрнаступлении

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые важные шаги по украинскому контрнаступлению состоятся уже в скором времени.

Об этом он заявил во время своего интервью итальянским СМИ.

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Он отметил, что Украина ведет очень серьезную подготовку по началу и проведению контрнаступления.

"Мы очень серьезно готовимся. И очень серьезные шаги будут обязательно. Я знаю, что мы все мотивированы. И не только те, кто знает этот замысел, а наш народ.... Я не могу вам ответить (где и когда начнется) контрнаступление – ред.). Но вы точно это увидите, а Россия это точно почувствует", — сказал Зеленский.

Кроме того, он заявил, что верит в успешность контрнаступления Украины и добавил, что первые важные шаги в этом направлении будут сделаны уже в скором времени.

Вместе с тем, президент подчеркнул, что его откровенность в вопросе о конкретном месте и начале контрнаступления не будет помогать Украине, а наоборот — будет мешать.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Чехии Петр Павел оценил шансы ВСУ на успех в контрнаступлении.

Кроме того, мы ранее информировали, что координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что верховный главнокомандующий украинскими войсками будет лично принимать решение о начале контрнаступления, а Соединенные Штаты будут с уважением относиться к его решению.

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