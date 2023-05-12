Президент Чехии оценил шансы ВСУ на успех в контрнаступлении

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина может понести большие потери в случае эффективной обороны россиян, но в целом считает, что у ВСУ есть "высокие шансы" преуспеть во время контрнаступления.

Об этом он заявил во время своего интервью Reuters.

Также читайте Когда начнется настоящее контрнаступление ВСУ: эксперт предупредил о ловушках от врага

Чешский президент отметил, что есть "большая надежда" на то, что украинцы проведут успешное контрнаступление, потому что украинские военные хорошо подготовлены, опытны, мотивированы и не имеют таких недостатков, которые есть у россиян.

Он пояснил, что российские захватчики испытывают большие проблемы с логистикой и моральным духом своих военнослужащих, но призывает не ожидать "провала обороны".

"РФ имела время подготовить сравнительно качественную и глубокую оборону на нескольких линиях, которая, в случае эффективного использования, будет стоить Украине больших потерь", – сказал Павел.

Вместе с тем, чешский президент не берется прогнозировать, какие территории могут освободить украинские военные, поскольку есть несколько сценариев развития событий.

"Не всегда все идет так, как хотелось бы, но я думаю, что шансы на значительный успех Украины действительно высоки", – подытожил Павел.

Чешский президент добавил, что Украина получит истребители от стран Запада, которые ей очень нужны, но это произойдет уже после контрнаступления ВСУ.

Напомним, ранее координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что верховный главнокомандующий украинскими войсками будет лично принимать решения о начале контрнаступления, а Соединенные Штаты будут с уважением относиться к его решению.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский заявил накануне, что Украине нужно больше времени для начала контрнаступления, поскольку у нее еще нет достаточного количества военной техники от своих западных союзников.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.