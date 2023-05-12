Производитель танков Leopard создал совместное предприятие с "Укроборонпромом"

В начале немецко-украинское предприятие будет заниматься техническим обслуживанием и ремонтом бронетехники.

Один из крупнейших производителей военной техники и оружия в Германии концерн Rheinmetall основал с украинским "Укроборонпромом" совместное предприятие.

Гендиректор немецкого предприятия Армин Паппергер в интервью изданию Handelsblatt сообщил, что соответствующие контракты уже подписаны.

Немецкая сторона владеет 51% акций совместного предприятия и будет осуществлять руководство.

На первых этапах сотрудничество будет состоять в техническом обслуживании и ремонте бронетехники, однако параллельно предприятие будет готовиться для производства танков.

Паппергер подчеркнул, что Украина получит выгоду от комплексной передачи технологий и краткосрочных поставок военной техники из Германии.

Кроме того, в ближайшие дни немецкий концерн намерен подписать контракты для создания еще двух совместных предприятий — боеприпасов и противовоздушной обороны.

Концерн Rheinmetall известен как производитель танков Leopard (совместно с машиностроительной компанией Krauss-Maffei Wegmann), а также боевых машин пехоты Marder, боевых машин десанта Wiesel, самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и бронетранспортеров GTK.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укроборонпром" будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно с по меньшей мере шести странами-членами НАТО.

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