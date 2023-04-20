Дания и Нидерланды заявили о передаче ВСУ танков Leopard

Танки могут быть поставлены в начале 2024г.

Дания вместе Нидерландами пришлет украинским Вооруженным силам 14 танков Leopard 2. Впрочем, они будут готовы только в начале 2024 года.

Об этом заявили министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен и и. министра обороны Троэльс Лунд Поульсен, сообщает Nyheder.

"Это не датские танки. Это сотрудничество с танками, которые не датские, а закупаются в сотрудничестве с Нидерландами", – сказал Поульсен.

По словам Расмуссена, отправление 14 Leopard 2 дополнит 100 Leopard 1, которые Дания пообещала Украине. Глава МИД Дании отмечает, что Украине нужна всяческая поддержка от Запада, "которую мы можем ей предоставить". Он назвал обещанные танки "большим вкладом" в рамках сотрудничества с Нидерландами.

Отмечается, что в феврале правительство заключило партнерство с Германией и Нидерландами, чтобы передать не менее 100 танков Leopard 1A5. Ожидается, что первые будут готовы к украинским тренировкам в ближайшие недели. Эти танки войдут в состав международной танковой коалиции, состоящий из ряда стран НАТО для пожертвования танков Leopard 2.

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц раскритиковал Швейцарию из-за ее нежелания разрешить передачу боеприпасов ВСУ. Берн, ссылаясь на свой Закон о военных материалах, запрещает Германии и другим странам передавать Украине приобретенные в Швейцарии вооружения.

Читайте также: