Данія та Нідерланди заявили про передавання ЗСУ танків Leopard

Танки можуть бути поставлені на початку 2024 року.

Данія разом Нідерландами надішле українським Збройним силам 14 танків Leopard 2. Втім, вони будуть готові лише на початку 2024-го.

Про це заявили міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен та в.о. міністра оборони Троельс Лунд Поульсен, повідомляє Nyheder.

"Це не данські танки. Це співпраця з танками, які не датські, а закуповуються у співпраці з Нідерландами", – сказав Поульсен.

За словами Расмуссена, відправлення 14 Leopard 2 доповнить 100 Leopard 1, які Данія пообіцяла Україні. Голова МЗС Данії наголошує, що Україні потрібна всіляка підтримка від Заходу, "яку ми можемо їй надати". Він назвав обіцяні танки "великим внеском" у межах співпраці з Нідерландами.

Зазначається, що у лютому уряд уклав партнерство з Німеччиною та Нідерландами, щоб передати щонайменше 100 танків Leopard 1A5. Очікується, що перші будуть готові до українських тренувань протягом найближчих тижнів. Ці т анки увійдуть до складу міжнародної танкової коаліції, що складається з низки країн НАТО для пожертвування танків Leopard 2.

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц розкритикував Швейцарію через її небажання дозволити передавання боєприпасів ЗСУ. Берн, посилаючись на свій Закон про військові матеріали, забороняє Німеччині та іншим країнам передавати Україні озброєння, придбані у Швейцарії.

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