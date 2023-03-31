В Минобороны объяснили, в чем преимущество немецких Leopard 2 над советскими образцами

В Минобороны заявили, что немецкие танки Leopard 2 мощнее советских образцов.

Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк объяснил, в чем разница немецких Leopard 2 и советских танков. В частности, российские образцы вряд ли выдержат прямой удар.

Об этом он сказал 31 марта в эфире телемарафона.

По словам Павлюка, танки Leopard 2 обладают огневой мощностью, броней, сильным двигателем и обеспечивают защищенность экипажа. Кроме того, дополнительным отличием является дальность удара.

"В советском танке у экипажа очень мало шансов на выживание после попадания по нему... Будем надеяться, что эти машины (Leopard 2 — ред.) помогут нам победить", — заметил генерал-лейтенант.

Он добавил, что обучение на немецких Leopard 2 проходили опытные украинские танкисты, участвовавшие в боях на советской технике.

Напомним, Leopard 2 – основной танк, который еще часто называют "А0", чтобы отличить от других модификаций. Выпускался с октября 1979 по март 1982 года. Всего создали 380 таких машин. Основным оборудованием этого варианта является электрогидравлический стабилизатор WNA-H22, компьютер управления огнем, лазерный дальномер, датчик ветра, перископ общего назначения EMES 15, панорамный перископ PERI R17, башенный прицел FERO Z18.

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