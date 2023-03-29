Испания передаст Украине первые шесть танков Leopard 2 сразу после Пасхи — СМИ

Украина до конца апреля получит от Испании первые шесть боевых танков Leopard 2A4.

Сразу после Пасхи Испания отправит Украине первые шесть боевых танков Leopard 2A4.

Об этом пишет издание El Pais со ссылкой на правительственные источники.

Пока точную дату, когда Испания отправит танки Украине, не называют. Однако следует отметить, что Пасху по Григорианскому календарю в этом году будут праздновать 9 апреля.

Шесть танков уже отремонтировали на заводе в Севилье и на этой неделе они выполняют огневые упражнения на полигоне Серро-Муриано (Кордова). Впоследствии танки получат боевую сертификацию, и их перевезут по морю в Польшу, откуда уже передадут украинским военным.

По данным издания, на завод в Севилье должны доставить еще четыре танка Leopard 2A4, однако их состояние хуже предыдущих, поэтому на ремонт понадобится больше времени.

Напомним, первые десять украинских военных экипажей, которые будут использовать боевые танки Leopard 2 A4 в своей стране против России, завершили четырехнедельную подготовку в Национальном учебном центре в испанской Сарагосе.

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