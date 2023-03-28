Португалия передала Украине Leopard 2

Португалия передала украинским Вооруженным силам три танка Leopard 2A6. Когда именно техника поступила в Украину, не сообщается.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства национальной обороны Португалии.

"3 танка Leopard 2A6, обещанные Португалией, уже в Украине. Они доставлены, как было определено нашими партнерами. Португалия продолжает поддерживать украинское сопротивление незаконному вторжению России", — говорится в заявлении.

К слову, Лиссабон сообщал что ведет переговоры с Германией о приобретении вышедших из строя деталей, необходимых для ремонта Leopard 2.

Напомним, Германия передавала 18 Leopard 2 Украине. Случилось это через два месяца после того, как правительство Германии решило поставить тяжелые боевые танки.

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