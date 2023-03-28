В районе Бахмута уменьшилось количество боев: в ВСУ объяснили почему

На Бахмутском направлении за последние несколько дней несколько уменьшилось количество боевых столкновений. Это может свидетельствовать об определенной перегруппировке оккупационной армии России.

Об этом в телемарафоне сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Черевый.

По его словам, в ближайшие дни продемонстрируют точную ситуацию на фронте, а также намерения окупантов.

За прошедшие сутки на Бахмутском направлении оккупуанты 194 раза открывали артиллерийский огонь. Только в районе города было зафиксировано 70 ударов. Также произошло 19 боевых столкновений, из которых 14 — в Бахмуте.

ВСУ ликвидировали 86 окупантов. Ранены 117 солдат РФ. Также подведены враждебные самоходная артиллерийская установка и оборудование для радиоэлектронной борьбы.

Ситуация в Бахмуте

Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что войска РФ добились незначительных успехов на севере и юго-западе Бахмута. Оккупанты продолжали атаки в городе и его окрестностях.

В возведении Генштаба сообщили, что по состоянию на утро 28 марта ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Россия сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александра Сырского оккупанты пытаются сконцентрировать главные свои усилия на Бахмутском направлении и не оставляют попыток окружить и захватить город.

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