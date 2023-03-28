Россияне атаковали дронами Днепр: есть попадания

Жертв и потерпевших нет.
В ночь на вторник, 28 марта, российские военные атаковали Днепр иранскими беспилотниками Shahed. Один дрон-камикадзе попал в предприятие. Прошло без пострадавших.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, два вражеских беспилотника уничтожили военные из воздушного командования "Восход". Один дрон достиг своей цели.
"Один (Дрон — Ред.) попал по частному предприятию в Днепре. Там произошел сильный пожар. Огонь охватил 4 тыс. кв метров", — говорится в сообщении главы области.
На месте попадания возник пожар. Несколько часов спасатели укротили пламя. К утру возгорание уже потушили.
Напомним, в ночь на 28 марта оккупанты запустили в направлении Киева беспилотники "Shahed". Предварительно силы ПВО уничтожили все воздушные цели. В результате падения обломков БпЛА в Святошинском районе возникло возгорание в нежилом здании.
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