Россияне атаковали дронами Днепр: есть попадания

Жертв и потерпевших нет.

В ночь на вторник, 28 марта, российские военные атаковали Днепр иранскими беспилотниками Shahed. Один дрон-камикадзе попал в предприятие. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, два вражеских беспилотника уничтожили военные из воздушного командования "Восход". Один дрон достиг своей цели.

"Один (Дрон — Ред.) попал по частному предприятию в Днепре. Там произошел сильный пожар. Огонь охватил 4 тыс. кв метров", — говорится в сообщении главы области.

На месте попадания возник пожар. Несколько часов спасатели укротили пламя. К утру возгорание уже потушили.

Напомним, в ночь на 28 марта оккупанты запустили в направлении Киева беспилотники "Shahed". Предварительно силы ПВО уничтожили все воздушные цели. В результате падения обломков БпЛА в Святошинском районе возникло возгорание в нежилом здании.

Читайте также:

Секретная база ВСУ: Эксклюзивные кадры работы боевых вертолетов изнутри