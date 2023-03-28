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Росіяни атакували дронами Дніпро: є влучання

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни атакували дронами Дніпро: є влучання

Фото: Associated Press

Жертв та потерпілих немає.

У ніч проти вівторка, 28 березня, російські військові атакували Дніпро іранськими безпілотниками Shahed. Один дрон-камікадзе влучив у підприємство. Минулося без постраждалих. 

Про це у повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, два ворожi безпiлотники знищили вiйськовi з повiтряного командування "Схiд". Один дрон досягнув своєї цілі.

"Один (дрон - Ред.) поцiлив по приватному пiдприємству у Днiпрi. Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тис. кв метрiв", - йдеться у повідомленні очільника області.

На місці влучання виникала пожежа. Кiлька годин рятувальники приборкували полум'я. На ранок займання вже загасили.

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Дата публікації
Перегляди
798
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