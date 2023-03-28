Кремль залучає до штурму Авдіївки досвідчених "вагнерівців" - ISW

Військове керівництво Російської Федерації, ймовірно, залучило до штурму Авдіївки Донецької області "вагнерівців" з досвідом. Так, окупанти намагаються підтримати виснажені та менш якісні сили "ДНР".

Про це повідомляється у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Якщо такі бойовики "Вагнера" воювали поблизу Авдіївки, то їхня участь може допомогти пояснити обмежені тактичні успіхи в цьому районі за останній тиждень", - пояснюють в ISW.

До слова, 25 березня речник Таврійського війська полковник Олексій Дмитрашківський заявив, що українська розвідка прогнозує можливу появу групи "Вагнера" на Авдіївському напрямку.

Крім того, днями російський користувач VK опублікував некролог, де повідомив про смерть "вагнерівця" Євгена Малготіна в Авдіївці 20 березня. У дописі стверджують, мовляв, загиблий мав попередній військовий досвід і воював у 2-му російському добровольчому загоні Армії Республіки Сербської (відомої як Армія боснійських сербів) 1992-го.

"Схоже, Малготін був досвідченим бійцем і, ймовірно, представляє бійця вищого калібру, який входить до складу сил спеціальних операцій групи "Вагнера". Незважаючи на те, що "Вагнер" залучив до операцій поблизу Бахмута більшу частину засуджених, ймовірно, у різних місцях України є контингент висококваліфікованих представників", - наголошують американські аналітики.

Нагадаємо, речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський критично оцінив спроможність російських військ взяти Авдіївку в кільце і прорвати оборону ЗСУ. Він відзначив низький морально-психологічний стан ворога, викликаний великими втратами під час штурмів.

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