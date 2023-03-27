Яке завтра, 28 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 28 березня, Всесвітній день історика. Віряни вшановують пам'ять мученика Агапія і сімох інших із ним. До Нового року залишилося 278 днів.

28 березня 2023 — вівторок. 398-й день війни в Україні.

Яке завтра, 28 березня, церковне свято

28 березня в церковному календарі — день пам’яті мученика Агапія і сімох інших. Жили вони за часів царювання імператора Діоклетіана і постраждали через свою віру в Господа в палестинській Кесарії.

Існував в ті часи публічний наказ, що всі містяни повинні поклонятися ідолам і приносити їм жертви. Але дехто відмовився це зробити під час одного з язичницьких свят. Мучеників Агапія і Фекла віддали тоді на поталу диким звірам, а Тимофія засудили на спалювання.

Це криваве видовище бачили шестеро мужніх юнаків, які не змогли витерпіти муки невинних. Вони зв'язали свої руки, показавши цим, що також підтримують християнство і готові покласти свою голову за віру. Правитель міста не хотів губити зовсім молодих хлопців, тому почав вмовляти їх поклонитися ідолам. Але вони стояли на своєму. Тоді їх кинули до в'язниці, де вони довгий час перебували. Їх багато разів катували, але вони не відступилися і одного дня поклали своє життя за Ісуса Христа.

Що не можна робити цього дня

Не дозволяється мити голову, інакше на вас чекає розлука з близьким родичем.

Не варто порушувати Великий піст, не дозволено їсти м'ячні, молочні продукти, рибу, яйця.

Заборонено пити алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції на 28 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: хмарно — до негоди;

низько летять журавлі — чекайте поганої погоди;

цвірінькають горобці — буде теплий і сонячний день;

яскравий захід сонця вказує, що кілька наступних днів будуть дощовими.

28 березня цвірінькають горобці — буде теплий і сонячний день / Фото: Pexels

Цього дня чекали на приліт чайок, вважалося, що в цей період починається швидкий рух льоду. Якщо ж птахи одразу кидалися купатися, вірили, що ще прийде негода. Також цього дня ходили до лісу, там дякували йому за дари і просили вибачення за те, що доводиться втручатися в його життя. В лісі прийнято було читати змову, щоб не згубитися там. До заходу сонця на одязі обов'язково носили шпильку, яка захищала від "злого ока".

Погода на 28 березня

Завтра, 28 березня, в Києві хмарно, вранці сильний дощ зі снігом, який ввечері зміниться на сніг. У Львові ясний ранок, який пізніше зміниться на похмурий день і вечір, вночі дрібний сніг, потім без опадів. У Харкові хмарна погода, від середини дня дощитиме, до вечора дощ стане ще сильнішим. В Одесі проясниться тільки ввечері, до світанку розпочнеться дощ, який припинеться до середини дня.

Температура повітря в Києві +9 вдень та +1 вночі. У Львові +1 вдень та -2 вночі. У Харкові +13 вдень та +5 вночі. В Одесі +8 вдень та +4 вночі.

Пам’ятні дати 28 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 березня:

37 рік — після смерті Тиберія Калігула прибуває до Риму й отримує від сенату найвищі повноваження;

1566 рік — великий магістр Ордену госпітальєрів Жан Парізо де ла Валетт засновує місто Валлетту на Мальті;

1842 рік — під орудою Отто Ніколаї Віденський філармонічний оркестр дає перший концерт;

1842 рік — у Львові відкривається театр Станіслава Скарбека, на той час третій за розміром у Європі;

1876 рік — японський уряд забороняє самураям носити мечі;

1910 рік — Анрі Фабр здійснює перший успішний політ на гідроплані в Етан-де-Берр на півдні Франції;

1930 рік — у Туреччині замість "грецьких" назв міст Константинополь і Ангора затверджують офіційні турецькі назви: Стамбул та Анкара;

1939 рік — після 2,5-річної облоги Франсіско Франко бере Мадрид;

1942 рік — успішний рейд британських командос на сухий док у Сен-Назері в окупованій Франції;

1979 рік — часткове розплавлення реактора АЕС Три-Майл-Айленд (штат Пенсільванія) стає найбільшою аварією в атомній енергетиці США;

2004 рік — у ніч проти 29 березня разом із переходом на літній час стартує Громадянська кампанія ПОРА!;

2008 рік — українська Вікіпедія сягає обсягу в 100 000 статей.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 березня

Які завтра іменини: Мануїл, Никанор, Денис, Олександр, Агапій.

Талісманом людини, народженої 28 березня, є рубін. Дорогоцінний камінь королів. Рубін вважається символом кохання і пристрасті. А ще здавна вірили, що він приносить здоров'я та благополуччя своєму власнику.

Цього дня народилися:

1898 рік — діяч УНР та ОУН, чільний теоретик українського націоналізму Микола Сціборський;

1905 рік — український актор і режисер Авраменко Георгій Титович;

1912 рік — український дисидент, політв'язень, Герой України Олекса Гірник;

1925 рік — український оперний співак Дмитро Гнатюк;

1933 рік — Герой України, дисидент, політичний та громадський діяч Юрій-Богдан Шухевич;

1950 рік — український поет, член Національної спілки письменників України Віктор Стельмах;

1955 рік — ексміністр аграрної промисловості України Баранівський Олександр Петрович;

1961 рік — український археолог, дослідник давнього Галича й архітектури княжої доби Юрій Лукомський.

Який завтра день в Україні і світі

28 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день історика / Фото: Pexels

28 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день історика. Цей фах недооцінюють багато людей. Проте історики достеменно знають, що наше минуле може впливати на майбутнє. Достеменно невідомо, як саме був створений Всесвітній день історика. Одним з перших відомих людству істориків був Геродот. Грецький науковець жив в V столітті до нашої ери і записував великі діяння еллінів в своєму творі "Історія".

Першим українським істориком був літописець Нестор, який також вважається основоположником істографії Русі. Він народився 1056 року та був ченцем Києво-Печерської лаври. Все своє життя віддав літописанню.

Історики вивчають не лише події минулого, але й те, як саме вони впливають на теперішні події. Також ці вчені займаються прогнозуванням майбутніх подій, використовуючи досвід минулого.

Також 28 березня День народження пральної машини. Саме цього дня 1851 року американець Джеймс Кінг отримав патент на прототип пральної машини. Хоча насправді перший патент на пральну конструкцію був отриманий ще 1691 року. Машина пройшла довгий розвиток від ручної роботи до звичної нам автоматики. Перша машина-автомат побачила світ 1937 року, але через складну конструкцію вона тоді коштувала дуже дорого.

А ще 28 березня святкують неофіційне свято День їжі на паличці. Популярне в США. Якоїсь особливої історичної дати з цим святкуванням непов'язано. Палички для їжі можна назвати ідеальним виробом для фуршету, вони допомагають зручно їсти на ходу. Тому такі страви прикрасять будь-який стіл і стануть чудовим закусуванням для гостей.