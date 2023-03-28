На Львівщині сталася смертельна ДТП із вантажівкою: що відомо

У понеділок, 27 березня, у селі Бірки, що у Львівській області, сталася автотроща за участі легкового автомобіля й вантажівки. Внаслідок інциденту загинула людина.

Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Audi A3", 40-річний мешканець селища Брюховичі, здійснив зіткнення з вантажівкою "MAN", якою керував 53-річний житель одного з сіл Львівського району", - йдеться в повідомленні.

Через аварію від отриманих травм загинув на місці водій легковика. Обставини події наразі встановлюють. Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

У Львівській області сталася смертельна аварія / Фото: Поліція Львівської області

У Львівській області сталася смертельна аварія

Раніше ми повідомляли, що в Києві зранку 27 березня сталася жахлива ДТП на вулиці Олени Теліги. Легковик Ford влетів у дерево, водій загинув на місці.