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На Львівщині сталася смертельна ДТП із вантажівкою: що відомо

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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2107
Час на прочитання
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На Львівщині сталася смертельна ДТП із вантажівкою: що відомо

У Львівській області сталася смертельна аварія

Загинув водій легкового автомобіля.

У понеділок, 27 березня, у селі Бірки, що у Львівській області, сталася автотроща за участі легкового автомобіля й вантажівки. Внаслідок інциденту загинула людина. 

Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області. 

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Audi A3", 40-річний мешканець селища Брюховичі, здійснив зіткнення з вантажівкою "MAN", якою керував 53-річний житель одного з сіл Львівського району", - йдеться в повідомленні. 

Через аварію від отриманих травм загинув на місці водій легковика. Обставини події наразі встановлюють. Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

У Львівській області сталася смертельна аварія / © Поліція Львівської області
У Львівській області сталася смертельна аварія / Фото: Поліція Львівської області
У Львівській області сталася смертельна аварія / ©
У Львівській області сталася смертельна аварія

Раніше ми повідомляли, що в Києві зранку 27 березня сталася жахлива ДТП на вулиці Олени Теліги. Легковик Ford влетів у дерево, водій загинув на місці.

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Дата публікації
Перегляди
2107
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