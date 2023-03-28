Астрологічний прогноз на 28 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має таки характеристики:

Астрологічна порада дня: нові проєкти приречені на успіх, а ось ті справи, які досі не були завершені, можуть вимагати великої кількості зусиль і, відповідно, часу, тож від них краще відмовитись: вони довго чекали, тож можуть почекати ще. День також сприятливий для спілкування – зокрема з колегами, що піде на користь спільній справі.

Символ дня: птах Фенікс.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: червоний, пурпуровий, кумачовий.

Щасливе каміння дня: червоний граніт, агат, моріон.

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: особливої уваги вимагатимуть шлунок і периферична нервова система. Будь-яка недуга, що почалася цього дня, може становити серйозну загрозу, тому стосовно неї не можна допускати легковажності – необхідно одразу вживати заходів.

Харчування дня: великий ризик харчових отруєнь, тому до складання меню слід поставитися максимально відповідально. Можна голодувати, постувати та сідати на дієту.

Стрижка дня: стригтися не лише можна, а й потрібно.

Дачні роботи дня: не найкращий час для робіт на землі, тому якщо, звичайно, існує така можливість, бажано перенести їх на інший час.

Магія та містика дня: можна читати змови та проводити ритуали, спрямовані на примирення з оточенням, але неблизькими людьми – наприклад, колегами чи сусідами.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, тому необхідно звернути на них увагу.

Табу дня: не можна ігнорувати голос інтуїції – її підказки будуть дуже важливими.

Цитата дня: "Життя – вічна зміна вмирання та відродження" (Ромен Роллан).

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