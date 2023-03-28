Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 28 марта

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
8
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 28 марта

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: новые проекты обречены на успех, а вот те дела, которые до сих пор не были завершены, могут потребовать большого количества усилий и, соответственно, времени, поэтому от них лучше отказаться: они долго ждали, поэтому могут подождать еще. День также благоприятен для общения – в том числе и с коллегами, что пойдет на пользу общему делу. 

Символ дня: птица Феникс. 

Стихия дня: Огонь, Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: красный, алый, пурпурный, кумачовый. 

Счастливые камни дня: красный гранит, агат, морион. 

За какую часть тела отвечает: желудок. 

Болезни дня: особого внимания потребует желудок и периферическая нервная система. Любой недуг, начавшийся в этот день, может представлять серьезную угрозу, поэтому по отношению к нему нельзя допускать легкомыслия – необходимо сразу же принимать меры. 

Питание дня: велик риск пищевых отравлений, поэтому к составлению меню нужно отнестись максимально ответственно. Можно голодать, поститься и садиться на диету. 

Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно. 

Дачные работы дня: не лучшее время для работ на земле, поэтому – если, конечно, существует такая возможность – желательно перенести их на другое время. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить ритуалы, направленные на примирении с окружающими, но не близкими людьми – например, коллегами или соседями. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, поэтому необходимо обратит на них внимание. 

Табу дня: нельзя игнорировать голос интуиции – ее подсказки будут очень важны. 

Цитата дня: "Жизнь – вечная смена умирания и возрождения" (Ромен Роллан). 

Читайте также:

Не выбрасывайте увядшие цветы, пока не посмотреть это видео - советы по растениеводству от Елены Самойлюк

Не выбрасывайте увядшие цветы, пока не посмотреть это видео - советы по растениеводству от Елены Самойлюк

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
8
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация