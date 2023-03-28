Астрологический прогноз на 28 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: новые проекты обречены на успех, а вот те дела, которые до сих пор не были завершены, могут потребовать большого количества усилий и, соответственно, времени, поэтому от них лучше отказаться: они долго ждали, поэтому могут подождать еще. День также благоприятен для общения – в том числе и с коллегами, что пойдет на пользу общему делу.

Символ дня: птица Феникс.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: красный, алый, пурпурный, кумачовый.

Счастливые камни дня: красный гранит, агат, морион.

За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: особого внимания потребует желудок и периферическая нервная система. Любой недуг, начавшийся в этот день, может представлять серьезную угрозу, поэтому по отношению к нему нельзя допускать легкомыслия – необходимо сразу же принимать меры.

Питание дня: велик риск пищевых отравлений, поэтому к составлению меню нужно отнестись максимально ответственно. Можно голодать, поститься и садиться на диету.

Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно.

Дачные работы дня: не лучшее время для работ на земле, поэтому – если, конечно, существует такая возможность – желательно перенести их на другое время.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить ритуалы, направленные на примирении с окружающими, но не близкими людьми – например, коллегами или соседями.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, поэтому необходимо обратит на них внимание.

Табу дня: нельзя игнорировать голос интуиции – ее подсказки будут очень важны.

Цитата дня: "Жизнь – вечная смена умирания и возрождения" (Ромен Роллан).

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