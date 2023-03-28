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Парламент Угорщини схвалив вступ Фінляндії до НАТО

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Парламент Угорщини схвалив вступ Фінляндії до НАТО

Угорщина офіційно схвалила вступ Фінляндії до НАТО / Фото: twitter.com

Рішення підтримали більшість депутатів

У понеділок, 27 березня, парламент Угорщини проголосував за приєднання Фінляндії до НАТО. Рішення підтримали 182 із 188 парламентаріїв.

Про це у Twitter повідомив Балаж Орбан, радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.  

"Парламент Угорщини проголосував за приєднання Фінляндії до НАТО. Ми захищатимемо їх, а вони захищатимуть нас – це серйозне зобов’язання, яке мають обидві сторони", - зазначив він. 

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна ратифікує протокол про вступ Фінляндії до НАТО окремо від Швеції. Згодом відповідне рішення ухвалила й Угорщина. Раніше турецький лідер казав, що держава не ухвалюватиме рішення про розширення НАТО. 

Також ми повідомляли, що президент Фінляндії Саулі Нііністьо вірить, що Фінляндія та Швеція братимуть участь у липневому саміті Альянсу в Вільнюсі в якості повноправних членів НАТО.

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