Поранена жінка: на Сумщині сталося понад 130 "прильотів" за добу

Окупанти продовжують атакувати прикордоння Сумської області.
У понеділок, 27 березня, загарбники обстріляли шість громад на Сумщині. Росіяни гатили з мінометів, артилерії, гранатометів і протитанкового комплексу. У регіоні зафіксували 18 обстрілів і понад 130 "прильотів".
Про це інформує пресслужба Сумської ОВА.
- Білопільська громада: росіяни били з мінометів і гранатометів. Поранена цивільна жінка, яка їхала на транспорті з міста Білопілля до села Рижівка. Постраждалу госпіталізували;
- Шалигинська громада: ворог здійснив артилерійський обстріл. Пошкоджено приватний житловий будинок.
- Есманська громада: мінометні обстріли;
- Краснопільська громада: обстріли з протитанкового ракетного комплексу, мінометів і артилерії;
- Середино-Будська громада: артилерійський обстріл;
- Великописарівська громада: обстріл із мінометів.
Нагадаємо, загарбники здійснили чергову нічну атаку дронами. Вибухи лунали в низці областей, є пошкодження в Києві. ТСН.uа зібрав усі подробиці удару російських безпілотників по території України.
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