Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Поранена жінка: на Сумщині сталося понад 130 "прильотів" за добу

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
122
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Поранена жінка: на Сумщині сталося понад 130 "прильотів" за добу

На Сумщині сталося 117 "прильотів" за добу / Фото: Сумська ОВА

Окупанти продовжують атакувати прикордоння Сумської області.

У понеділок, 27 березня, загарбники обстріляли шість громад на Сумщині. Росіяни гатили з мінометів, артилерії, гранатометів і протитанкового комплексу. У регіоні зафіксували 18 обстрілів і понад 130 "прильотів".  

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА.

  • Білопільська громада: росіяни били з мінометів і гранатометів. Поранена цивільна жінка, яка їхала на транспорті з міста Білопілля до села Рижівка. Постраждалу госпіталізували;
  • Шалигинська громада: ворог здійснив артилерійський обстріл. Пошкоджено приватний житловий будинок. 
  • Есманська громада: мінометні обстріли;
  • Краснопільська громада: обстріли з протитанкового ракетного комплексу, мінометів і артилерії;
  • Середино-Будська громада: артилерійський обстріл;
  • Великописарівська громада: обстріл із мінометів.

Нагадаємо, загарбники здійснили чергову нічну атаку дронами. Вибухи лунали в низці областей, є пошкодження в Києві. ТСН.uа зібрав усі подробиці удару російських безпілотників по території України

7-річну дитину лишили сиротою: Росіяни вбили родину на Сумщині

7-річну дитину лишили сиротою: Росіяни вбили родину на Сумщині

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
122
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація