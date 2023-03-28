Поранена жінка: на Сумщині сталося понад 130 "прильотів" за добу

У понеділок, 27 березня, загарбники обстріляли шість громад на Сумщині. Росіяни гатили з мінометів, артилерії, гранатометів і протитанкового комплексу. У регіоні зафіксували 18 обстрілів і понад 130 "прильотів".

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА.

Білопільська громада: росіяни били з мінометів і гранатометів. Поранена цивільна жінка, яка їхала на транспорті з міста Білопілля до села Рижівка. Постраждалу госпіталізували;

Шалигинська громада: ворог здійснив артилерійський обстріл. Пошкоджено приватний житловий будинок.

Есманська громада: мінометні обстріли;

Краснопільська громада: обстріли з протитанкового ракетного комплексу, мінометів і артилерії;

Середино-Будська громада: артилерійський обстріл;

Великописарівська громада: обстріл із мінометів.

Нагадаємо, загарбники здійснили чергову нічну атаку дронами. Вибухи лунали в низці областей, є пошкодження в Києві. ТСН.uа зібрав усі подробиці удару російських безпілотників по території України.

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