У російській Інгушетії невідомі обстріляли поліцейський пост (відео)

В Інгушетії (РФ) невідомі обстріляли пост поліції.

Про це повідомляє російський телеграм-канал "112".

За інформацією видання, інцидент стався у Назранівському районі республіки. Один із поліцейських постраждав. Він отримав поранення в ногу.

Попередньо обстріл вели кілька людей з дистанції. Перестрілка тривала кілька хвилин. У селі, де стріляли, та сусідніх населених пунктах запроваджено план "Перехоплення". Поки що особи та місцезнаходження стрільців не встановлено.

Раніше повідомлялося, що в Росії батьки не дозволили мобілізувати свого сина та напали на поліцейського, поки хлопець втік.

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