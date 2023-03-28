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Повітряна тривога в багатьох областях України

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Повітряна тривога в багатьох областях України

У низці українських областей знову лунають сирени / Фото: ТСН.ua

У тринадцяти українських регіонах лунають сирени.

У низці регіонів України оголошена повітряна тривога в ніч проти 28 березня – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.

Про поширення повітряної небезпеки Україною свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Сирени пролунали в Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій, Кіровоградській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській, Миколаївській, Сумській, а також Луганській областях і в тимчасово окупованому Криму. 

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Дата публікації
Перегляди
1279
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