Повітряна тривога в багатьох областях України

У низці регіонів України оголошена повітряна тривога в ніч проти 28 березня – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.

Про поширення повітряної небезпеки Україною свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Сирени пролунали в Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій, Кіровоградській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській, Миколаївській, Сумській, а також Луганській областях і в тимчасово окупованому Криму.