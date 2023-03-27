28 березня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 28 березня, в православному календарі день пам'яті святих мучеників Агапія і з ним семи мучеників Кесарійських. Жили вони в часи, коли імператором був Діоклетіан. Постраждали за свою віру в Христа в Кесарії Палестинській в IV столітті.

Тоді видали по всіх країнах і містах розпорядження, ловити християн і змушувати їх поклонятися ідолам, приносити їм пожертвування. Тих, хто не погоджувався, привселюдно катували. Під час одного з таких кривавих видовищ, шестеро християн не змогли витримати катувань інших. Вони встали серед натовпу і оголосили, що також сповідують християнство.

Правитель міста побачив, що хлопці зовсім юні, тому почав переконувати їх, щоб вони поклонилися ідолам. Але християна відмовилися. Кинули їх до в'язниці, де вже перебували святий мученик Агапій і його слуга Діонісій. Довгий час вони всі перебували у в'язниці. Навіть під тортурами не зреклися вони своєї віри, за що були вбиті.

Прикмети 28 березня

Народні прикмети 28 березня / Фото: Pexels

Низько і швидко летять журавлі, значить буде негода.

Горобці цвірінькають на погожий день.

На гнізда летять граки — буде гарна весна.

Що завтра не можна робити

Цього дня заборонювали сильно заглиблюватися в ліс, тому що вже прокидалися хижаки і можна було з ними зустрітися. А ще не рекомендували мити голову. Вірили, що інакше на людину чекає розлука з коханим чи коханою.

Що можна робити завтра

Наші предки 28 березня присвячували тому, що споглядали за лісом. На пеньках обов'язково залишали смаколики, не ходили на полювання і не шкодили рослинам. Також вже очікували прильоту чайок, які були символом весни і першого тепла.

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