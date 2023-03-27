28 марта — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 28 марта, в православном календаре день памяти святых мучеников Агапия и с ним семи мучеников Кесарийских. Жили они во времена, когда императором был Диоклетиан. Пострадали за свою веру во Христа в Палестинской Кесарии в IV веке.

Тогда издали по всем странам и городам распоряжения, ловить христиан и заставлять их поклоняться идолам, приносить им пожертвования. Тех, кто не соглашался, публично пытали. Во время одного из таких кровавых зрелищ, шесть христиан не смогли выдержать пыток других. Они встали среди толпы и объявили, что тоже исповедуют христианство.

Правитель города увидел, что ребята совсем юные, поэтому стал убеждать их, чтобы они поклонились идолам. Но христиане отказались. Бросили их в тюрьму, где уже находились святой мученик Агапий и его слуга Дионисий. Долгое время все они находились в тюрьме. Даже под пыткой не отреклись они от своей веры, за что были убиты.

Приметы 28 марта

Народные приметы 28 марта / Фото: Pexels

Низко и быстро летят журавли, значит будет ненастье.

Воробьи чирикают на погожий день.

На гнезда летят грачи – будет хорошая весна.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещали сильно углубляться в лес, потому что уже просыпались хищники и можно было с ними встретиться. А еще не рекомендовали мыть голову. Верили, что иначе человека ждет разлука с любимым или любимым.

Что можно делать завтра

Наши предки 28 марта посвящали тому, что наблюдали за лесом. На пнях обязательно оставляли вкусности, не ходили на охоту и не вредили растениям. Также уже ожидали прилета чаек, являвшихся символом весны и первого тепла.

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