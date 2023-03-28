Кремль вовлекает в штурм Авдеевки опытных "вагнеровцев" — ISW

Военное руководство Российской Федерации, вероятно, привлекло к штурму Авдеевки Донецкой области "вагнеровцев" с опытом. Так, оккупанты пытаются поддержать истощенные и менее качественные силы "ДНР".

Об этом сообщается в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Если такие боевики Вагнера воевали вблизи Авдеевки, то их участие может помочь объяснить ограниченные тактические успехи в этом районе за последнюю неделю", — объясняют в ISW.

К слову, 25 марта спикер Таврического войска полковник Алексей Дмитрашковский заявил, что украинская разведка прогнозирует возможное появление группы "Вагнера" на Авдеевском направлении.

Кроме того, на днях российский пользователь VK опубликовал некролог, где сообщил о смерти "вагнеровца" Евгения Малготина в Авдеевке 20 марта. В сообщении утверждают, мол, погибший имел предварительный военный опыт и воевал во 2-м русском добровольческом отряде Армии Республики Сербской (известной как Армия боснийских сербов) в 1992-м.

"Похоже, Малготин был опытным бойцом и, вероятно, представляет бойца высшего калибра, входящего в состав сил специальных операций группы "Вагнера". Несмотря на то, что "Вагнер" привлек к операциям вблизи Бахмута большую часть осужденных, вероятно, в разных местах" Украина есть контингент высококвалифицированных представителей", — подчеркивают американские аналитики.

Напомним, спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский критически оценил способность российских войск взять Авдеевку в кольцо и прорвать оборону ВСУ. Он отметил низкое морально-психологическое состояние врага, вызванное большими потерями во время штурмов.

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