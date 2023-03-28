Португалія передала Україні Leopard 2

Йдеться про три одиниці.
Португалія передала українським Збройним силам три танки Leopard 2A6. Коли саме техніка надішла до України, не повідомляється.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства національної оборони Португалії.
"3 танки Leopard 2A6, обіцяні Португалією, вже в Україні. Вони доставлені, як було визначено нашими партнерами. Португалія продовжує підтримувати український опір незаконному вторгненню Росії", - йдеться в заяві.
До слова, Лісабон повідомляв що веде переговори з Німеччиною про придбання деталей, необхідних для ремонту Leopard 2, що вийшли з ладу.
Нагадаємо, Німеччина передавала 18 Leopard 2 Україні. Сталось це через два місяці після того, як уряд Німеччини вирішив поставити важкі бойові танки.
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