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Росіяни скинули авіабомбу на Сумську область: що відомо про атаку

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни скинули авіабомбу на Сумську область: що відомо про атаку

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Зокрема, пошкоджено будинки.

Вночі 27 березня російські окупаційні війська завдали удару авіаційною бомбою по Білопіллю Сумської області. Одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ворог намагається випробовувати нову тактику обстрілів України на цивільних. Типовий тероризм держави-терориста", - наголосив представник ОП.

За словами Єрмака, постраждала одна людина. Внаслідок обстрілу сталося загорання господарчої споруди, пошкоджено два приватні будинки, вуличний газопровід низького тиску, двохповерховий багатоквартирний житловий будинок.

© Андрій Єрмак/Facebook
Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Нагадаємо, російські війська вночі проти 24 березня атакували Сумщину винищувачами Су-35. Окупанти випустили понад 10 керованих авіабомб. Понад десять керованих бомб атакували об'єкти в області.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат каже, що агресорка Росія має великий запас авіаційних бомб. Їх дешевше і швидше переробити на керовані, аніж виробляти ракети. 

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Дата публікації
Перегляди
2674
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