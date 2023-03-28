"Обіцяно - виконано": міністр оборони Німеччини прокоментував передавання Leopard 2 Україні

Пісторіус переконаний, що техніка матиме вирішальне значення на фронті.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголошує, що Берлін виконує у терміни взяті на себе зобов'язання щодо військової допомоги Україні. Зокрема, щодо передавання танків Leopard 2.

Про це німецький мініст написав у своєму Twitter.

"Обіцяно - виконано: 18 основних бойових танків Leopard 2 A6, а також пакети з боєприпасами та запасними частинами прибули сьогодні (27 березня - Ред.) до України", - написав Пісторіус.

Голова німецького відомства наголосив, що постачання танків Силам оборони відбулася в зазначені терміни. За словами Пісторіуса, військова техніка матиме вирішальне значення на фронті.

"На нас можна покластися", - зазначив Пісторіус та зауважив, що ФРН передала українській стороні на чотири танки більше, ніж було погоджено.

Нагадаємо, раніше Spiegel з посиланням на власні джерела писало, що 18 Leopard 2 вже прибули до України. Сталось Приблизно це через два місяці після того, як уряд Німеччини вирішив поставити важкі бойові танки.

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