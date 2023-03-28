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На Чорному морі підвищилась мінна небезпека: одеситів попереджають про небезпеку

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На Чорному морі підвищилась мінна небезпека: одеситів попереджають про небезпеку

Фото: Оперативне командування "Південь"

Вздовж узбережжя можуть дрейфувати вибухонебезпечні предмети.

У вівторок, 28 березня, через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Зокрема, їх може прибити до берега.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. 

"Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя", - наголосив він.

Представник ОВА попереджає одеситів та гостей регіону про можливу небезпеку в пляжній зоні є надто високою. За його словами, цілком ймовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. 

"У разі виявлення морської міни або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102", - зауважив Братчук. 

Нагадаємо, 26 березня в Одеському районі, у селі Сичавка, здетонувала морська міна. Пошкоджено дачний будинок на узбережжі Чорного моря. Загиблих та постраждалих немає.

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Дата публікації
Перегляди
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