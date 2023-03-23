Фінляндія вирішила передати Україні ще три танки Leopard 2

Фінляндія 23 березня вирішила передати Україні ще три танки Leopard 2.
Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен анонсував передачу Україні трьох танків Leopard 2.
Про це повідомляє фінське видання MTV.
Зазначається, що додаткові три Leopard 2 будуть частиною 14-го пакета військової допомоги, рішення про який президент Фінляндії Саулі Нііністьо схвалив 23 березня на пропозицію уряду.
Нагадаємо, раніше Фінляндія заявила, що розгляне можливість надання Україні своїх винищувачів Hornet. Утім, уряд країни його зможе погодити його лише після того, як Гельсінкі отримає раніше замовлені для себе сучасні F-35.
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