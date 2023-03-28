"Для контрнаступу ЗСУ": Франція вдвічі збільшить постачання Україні снарядів 155-мм

Париж "поставить наземну техніку, необхідну для контрнаступу України.
Франція вдвічі збільшить поставку Україні 155-мм снарядів, зокрема, до двох тисяч снарядів на місяць.
Про це заявив міністр Збройних сил Себастьєн Лекорню в інтерв'ю журналістам.
За його словами, Париж "поставить наземну техніку, необхідну для контрнаступу України.
"Таким чином, ми подвоюємо поставки 155-мм снарядів, щоб з кінця березня довести їх до 2 тисяч на місяць", - цитує Лекорню BFM Business.
Зазначимо, що Україна активно використовує 155-мм снаряди у французьких САУ "CAESAR" і в німецьких PzH 2000.
Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що його держава передасть Україні ще 12 гаубиць Caesar.
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