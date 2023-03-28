Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Для контрнаступу ЗСУ": Франція вдвічі збільшить постачання Україні снарядів 155-мм

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
483
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Для контрнаступу ЗСУ": Франція вдвічі збільшить постачання Україні снарядів 155-мм

Фото: twitter.com/NASA

Париж "поставить наземну техніку, необхідну для контрнаступу України. 

Франція вдвічі збільшить поставку Україні 155-мм снарядів, зокрема, до двох тисяч снарядів на місяць.

Про це заявив міністр Збройних сил Себастьєн Лекорню в інтерв'ю журналістам.

За його словами, Париж "поставить наземну техніку, необхідну для контрнаступу України. 

"Таким чином, ми подвоюємо поставки 155-мм снарядів, щоб з кінця березня довести їх до 2 тисяч на місяць", - цитує Лекорню BFM Business.

Зазначимо, що Україна активно використовує 155-мм снаряди у французьких САУ "CAESAR" і в німецьких PzH 2000.

Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що його держава передасть Україні ще 12 гаубиць Caesar.  

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
483
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація