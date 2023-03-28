Загострення в Авдіївці: які шанси в Росії захопити місто та чим це загрожує

Ситуація в Авдіївці на Донеччині загострилася. З 27 березня місто перебуває у "червоній" зоні. Відтепер через постійні обстріли в'їзд туди заборонено. Російська армія зосередила основні зусилля на веденні наступу на цьому напрямку та, ймовірно, залучила до штурму досвідчених "вагнерівців".

Навіщо Росія перетворює Авдіївку на другий Бахмут, які шанси в ворога захопити місто та чим це загрожує, розповів ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов.

Чим загрожує захоплення Авдіївки Росією

За словами Жданова, Авдіївка не має особливого стратегічного значення. Місто важливе для ворога в ході наступальної операції, адже є плацдармом. Якщо армія РФ захопить місто, то вона відсуне українські війська від Донецька. Крім того, у такому разі окупанти просунуться вперед, ближче до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

"Ось і все. Вона не має такого стратегічного значення. Не має і оперативного значення на сьогоднішній день. Це просто як Бахмут. Це місто, наше місто, і вони просто продовжують захоплювати територію", - пояснив Жданов.

Скриншот з deepstatemap.live

Які шанси в Росії захопити Авдіївку

Військовий експерт вважає, що шанси захопити Авдіївку в Росії набагато менші, ніж шанси взяти Бахмут. Жданов підкреслив, що Україна "зробила висновки" після Бахмута, тому в випадку з Авдіївкою місто закрили одразу. Звідти евакуюють цивільних разом із міськими службами та готуються до оборони.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш раніше повідомив, що в місті також вимкнуть мобільний зв'язок. Він закликав мешканців не зволікати та виїжджати. За його словами, майже кожного дня внаслідок ворожих обстрілів "складаються" багатоповерхові будинки.

"До речі, Авдіївка завжди була таким форпостом. І в Авдіївці є ділянки фронту, які ще знаходяться на позиціях 23 лютого 2022 року. Ні на метр не посунулися. Ми готуємося до оборони цього міста", - зазначив Жданов.

Загострення в Авдіївці - новий великий наступ Росії?

Жданов вважає, що наступ росіян в Авдіївському напрямку навряд чи можна виділяти як окремий епізод. Це не новий великий наступ РФ. За словами військового експерта, російська армія видихнулася на Бахмутському напрямку, однак за рахунок боїв там накопила сили на інших напрямках.

"І от вони зараз намагаються. Не пішло в Бахмуті - спробуємо в Авдіївці. До цього вони пробували в Вугледарі - не пішло в Вугледарі. Перед цим вони пробували в Кремінній, на Лиман. Пробували на Куп'янськ. Вони постійно пробують. Там, де є хоч трохи резерву, є можливість, вони пробують наступати", - пояснив військовий експерт.

Наступ на Авдіївку, ймовірно, політичне рішення

Жданов додав, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, поставив окупаційній армії новий дедлайн. "За даними деяких джерел, Путін дав два тижні на захоплення Бахмута і Авдіївки", - сказав військовий експерт.

Зазначимо, що військово-політичний оглядач Олексій Арестович висловив думку, що спроби російської армії наступати на Авдіївському напрямку може бути політичним, а не військовим рішенням. У розмові з російським опозиціонером та адвокатом Марком Фейгіним 27 березня він сказав, що противник міг кинути резерви на Авдіївку у відповідь на оцінки західних військових аналітиків та заяви українського військового командування.

"Найімовірніше, що це був окрик із Москви, який наказав військовому командуванню: "А чого вони там заявляють в Україні, що Бахмут вже не взяти, що немає тактичної можливості? Ану покажіть". І вони погнали людей на забій для того, щоб демонстраційно показати це надзусилля. Я до того, що це не військове рішення. Це вже не військова логіка, а політична", - вважає Арестович.

Скриншот з deepstatemap.live

Авдіївку штурмують досвідчені "вагнерівці"

У свіжому звіті американського Інституту вивчення війни йдеться, що російське військове керівництво, ймовірно, залучило до штурму Авдіївки "вагнерівців" із досвідом. Таким чином окупанти намагаються підтримати виснажені та менш якісні сили "ДНР". Аналітики вважають, що участь бойовиків "Вагнера" поблизу Авдіївки може допомогти пояснити обмежені тактичні успіхи РФ в цьому районі за останній тиждень. Йдеться, зокрема, про незначні успіхи на півночі та південному заході Бахмута Донецької області.

Втрати Росії біля Авдіївки значні, а значного прогресу немає

За даними британської розвідки, російські війська зазнають значних втрат у бронетехніці в спробах оточити Авдіївку та не мають там значного прогресу. Десятий танковий полк РФ, ймовірно, втратив більшу частину своїх танків під час спроби оточити місто з півдня.

Полк входить до складу 3-го армійського корпусу. Це перше велике нове формування, створене Росією для підтримки вторгнення в Україну із серпня 2022 року. У розвідці вважають, що втрати 10-го танкового полку, швидше за все, пов'язані з тактично хибними лобовими атаками, подібними до інших нещодавніх невдалих російських бронетанкових атак, наприклад, навколо міста Вугледар.

Нагадаємо, що за останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої зараз тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку.

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