Які банкноти найчастіше підробляють в Україні – дані НБУ

У Нацбанку також зазначили, що в Україні суттєво знизився рівень підроблення банкнот гривні.

За підсумками 2022 року в Україні на 1 млн штук справжніх банкнот гривні припадало близько 2,2 підроблених банкнот (за підсумками 2021 року – близько 7,1 банкноти). В Україні торік найчастіше підробляли старі банкноти трьох номіналів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, за даними Національного банку, 92% вилучених з обігу підроблених банкнот припадала на банкноти трьох номіналів:

500 грн (39% від загальної кількості вилучених підробок та 57% від їхньої загальної суми);

200 грн (45% та 26% відповідно);

100 грн (8% та 2% відповідно).

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 5, 10, 20, 50, 1000 грн становили 8%.

Серед вилучених з обігу 2022 року підроблених банкнот іноземної валюти переважали: долари США (91% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти), євро (8%).

Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів: 50 та 100 доларів США (23% та 76% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США відповідно) та 50 та 100 євро (26% та 28% від загальної кількості вилучених підроблених євро).

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