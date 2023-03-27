В Раді пропонують страхувати експорт агропродукції під час війни: деталі проєкту

За словами нардепів, агропродукція наразі є головним експортним джерелом надходження валюти для України

У Верховній Раді України пропонують запровадити тимчасові механізми страхування експорту аграрної продукції під час дії воєнного стану.

Відповідний законопроект №9146 вже зареєстрований на сайті парламенту. Ініціаторами виступили народні депутати Олександр Гайду, Сергій Лабазюк, Марина Нікітіна, Валерій Стернійчук та члени інших фракцій.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України кон’юнктура експортно ринку суттєво змінилася: категорія чорних металів посіла друге місце та віддала лідерство зерновим. Агропродукція наразі є головним експортним джерелом надходження валюти для України, а світова потреба у вітчизняній продукції суттєво посилює підтримку будь-яких українських ініціатив в межах світової продовольчої безпеки.

Народні депутати, зокрема, пропонують страхування від логістичних ризиків, викликаних війною у формі компенсації до 85% штрафу (пені), викликаних простроченням постачання.

"Закон України "Про фінмеханізми стимулювання експорту" досі не мав жодних "воєнних коригувань". Відповідно до нього – більшість УКТ ЗЕД агропродукції заборонена до страхування… Також через воєнний збій логістики іноземні покупці часто виставляють штрафи (пеню) за прострочення постачання. Ці суми лягають на плечі виробників. Ми всі підтримуємо, що ЕКА має страхувати товари з високою доданою вартістю, але є реалії… Тому постала необхідність у запровадженні тимчасових механізмів, на період дії воєнного стану. Тому пропонуємо дозволити застосування механізмів ЕКА до пшениці, сої, олії (до речі, продукт переробки), макухи тощо", - пояснює на своїй сторінці у Facebook народний депутат та член Аграрного комітету Сергій Лабазюк.

Цей законопроєкт дозволить посилити гарантії економічної діяльності основної експортної галузі України та позитивно вплине як на короткострокові, так і довгострокові фінансові операції у галузі, сказано в пояснювальній записці до проекту.

Прийняття проєкту закону не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів. Державна підтримка інвестиційної діяльності у формі страхування інвестицій здійснюватиметься в межах статутного капіталу ЕКА, згідно із законодавством, а також через перестрахування інвестицій в іноземних страхових компаніях.

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