Фюрер Путин намерен разместить в Беларуси ядерное оружие. Это его ответ на провал в войне, который он развязал против Украины.

Глава Кремля Путин планирует разместить в Беларуси ядерное оружие. Фюрер прибег к такому шантажу из-за провала на фронте.

Об этом в интервью "Обозревателю" сообщил генерал армии Николай Маломуж.

По его словам, Путин думал, что его давление на Украину даст какой-то результат. Кроме того, он стремился заручиться поддержкой лидера Китая Си Цзинпина. Однако тот отказался от военного союза с РФ.

"Перспектив у Путина нет. В Украину идут новые караваны военной помощи. Это вооружение и техника высокого класса, ракетные системы, танки, БТР, самолеты, системы противовоздушной обороны, очень много боеприпасов разных типов, в частности ракеты дальнего действия. А это перспектива наших побед. на фронте", — подчеркнул Николай Маломуж.

Последний аргумент Путина – ядерный шантаж. Для этого он хочет разместить ядерное оружие на территории Белоруссии.

"Такими действиями Путин фактически ставит Западу ультиматум: мол, вы прекращаете поставки вооружений в Украину, я не размещаю ядерное оружие в Беларуси", — сказал генерал.

Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп, собирающийся баллотироваться на новых выборах, снова попал в скандал. Он назвал Путина "умным человеком, который хотел мира".

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