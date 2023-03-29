Іспанія передасть Україні перші шість танків Leopard 2 одразу після Великодня — ЗМІ

Україна до кінця квітня отримає від Іспанії перші шість бойових танків Leopard 2A4.

Одразу після Великодня Іспанія відправить Україні перші шість бойових танків Leopard 2A4.

Про це пише видання El Pais з посиланням на урядові джерела.

Наразі точну дату, коли Іспанія відправить танки Україні, не називають. Однак слід зазначити, що Великдень за Григоріанським календарем цьогоріч святкуватимуть 9 квітня.

Зазначається, що шість танків вже відремонтували на заводі в Севільї і цього тижня вони виконують вогневі вправи на полігоні Серро-Муріано (Кордова). Згодом танки отримають бойову сертифікацію, і їх перевезуть морем до Польщі, звідки вже передадуть українським військовим.

За даними видання, на завод у Севільї мають доставити ще чотири танки Leopard 2A4, однак їхній стан гірший від попередніх, тому на ремонт знадобиться більше часу.

Нагадаємо, перші десять українських військових екіпажів, які будуть використовувати бойові танки Leopard 2 A4 у своїй країні проти Росії, завершили чотиритижневу підготовку в Національному навчальному центрі в іспанській Сарагосі.

Читайте також: