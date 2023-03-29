Перші Challenger 2 та Leopard 2 вже в Україні – які завдання вони виконуватимуть

Днями до України прибули перші британські танки Challenger 2 та німецькі Leopard 2. Ще до цих машин включили комплекти з боєприпасами та запчастинами. Міністр оборони Олексій Резніков проїхався на першому такому танку і повідомив, що скоро "ці фантастичні машини приступлять до виконання бойових завдань".

Для виконання яких саме завдань може бути використана перша партія сучасних британських танків, розповів в ефірі "1+1" в рамках національного телемарафону військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Вони легкі у керуванні, але не настільки, наскільки можуть здаватися. Водіння танка, безпосереднє пересування на ньому – це не так складно. Але треба розуміти, що технічні особливості по наведенню і знищенню цілей в боях у різних умовах – це важливий компонент, який безумовно потрібно опановувати, що і робили фактично на своєму ентузіазмі і по пришвидшеній програмі, тобто намагаючись якомога швидше здобути ці навички, наші танкісти у Великій Британії. Як наслідок, ми маємо ці підготовлені і навчені екіпажі, які пройшли стрільби у різних умовах і мають на сьогодні професійні навички для того, щоб їх якомога ефективніше застосувати", - пояснив експерт.

Також, за словами Мусієнка, хоча танки західного зразка можна використовувати для наступальних дій, проте лише військове командування визначатиме, як і де застосовувати цю бойову техніку.

"Стосовно безпосереднього бойового застосування – це вже на розсуд командування. З точки зору того, як можна використовувати танк, його можна використовувати для наступальних дій. Але чи означає це, що він може бути використаний виключно для цього – ні. Танк – це одиниця вогневої підтримки механізованих підрозділів, піхоти на будь-яких місцях ведення бойових дій. На сьогодні танки у нас виконують завдання і танкісти постійно по всій лінії фронту, де тривають активні бойові дії – Бахмут, райони Кремінної, Авдіївки, Вугледара. Практично всюди є наші механізовані підрозділи, які так само виконують завдання вогневої підтримки і знищують позиції ворога", - резюмував Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, стало відомо, скільки всього Україна отримає танків від союзників.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також прокоментував передавання Leopard 2 Україні.

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