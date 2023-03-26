Эксперт спрогнозировал, когда в Украину поступят танки Abrams: "В разгар наступления"

Военный эксперт Роман Свитан считает, что американские танки Abrams, скорее всего, не доставят в Украину до начала полномасштабного контрнаступления ВСУ. "Они "подойдут в разгар наступления, когда уже будем заходить в Крым".

Такое мнение Свитан высказал в эфире с телеведущим Алексеем Лихманом.

Комментируя заявление главы Пентагона Ллойда Остина о готовности снять со своего вооружения Abrams и передать Украине, не дожидаясь нового производства, эксперт подчеркнул: Вашингтон передаст танки в более ранней модификации, а не во второй.

По словам Свитана, это более выгодный вариант для Украины. Ведь танков старой модификации Abrams на вооружении США – много. По своим возможностям они глобально не отличаются от современного варианта

"Поскольку нам нужны Abrams уже "вчера", а их только дадут "завтра", то это оптимальный вариант", — подчеркнул он.

После получения военной помощи ВСУ смогут выйти на госграницу Украины за счет одного движения: "Нам передают достаточное количество сил и средств, чтобы мы одним ударом, одним наступлением вышли на госграницу Украины".

Напомним, в США сообщили, что предоставят Украине основные боевые танки Abrams M1A1. Это базовая версия танка старше M1A2. Оружие будет доставлено уже к осени 2023 года.

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