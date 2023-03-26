Експерт спрогнозував, коли до України надійдуть танки Abrams: "У розпал наступу"

Військовий експерт Роман Світан вважає, що американські танки Abrams, швидше за все, не доставлять до України до початку повномасштабного контрнаступу ЗСУ. "Вони "підійдуть в розпал наступу, коли вже будемо заходити до Криму".

Таку думку Світан висловив під час ефіру з телеведучим Олексієм Ліхманом.

Коментуючи заяву глави Пентагону Ллойда Остіна про готовність зняти зі свого озброєння Abrams та передати Україні, не чекаючи на нове виробництво, есперт наголосив: Вашингтон передасть танки в більш ранній модифікації, а не в другій.

За словами Світана, це більш вигідний для України варіант. Адже танків старої модифікації Abrams на озброєнні США - багато. За своїми можливостями вони глобально не відрізняються від сучасного варіанту

"Так як нам потрібні Abrams вже "вчора", а їх тільки дадуть "завтра", то це оптимальний варіант", - наголосив він.

Після отримання військової допомоги ЗСУ зможуть вийти на держкордон України за рахунок одного руху: "Нам передають достатню кількість сил і засобів, щоб ми одним ударом, одним наступом, вийшли на держкордон України".

Нагадаємо, у США повідомили, що нададуть Україні основні бойові танки Abrams M1A1. Це базова версія танка, старіша за M1A2. Зброю доставлять уже до осені 2023 року.

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