ЗСУ відбили частину траси Е40, що північніше Бахмута, - американські аналітики

Збройні сили провели успішний контрнаступ північніше Бахмута Донецької області. Українські захисники зуміли відбити частину території вздовж траси Е40.

Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.

Фахівці Інституту наголошують, що окупаційні російські війська продовжували завдавати наземних ударів у місті, а також в його околицях. На кадрах з геолокацією, що датовані 25 березня, видно, що армія просунулися шосе T0513 у Бахмуті у напрямку центру міста та частково у його південно-західній частині.

Російські блогери також стверджували, що бойові дії продовжуються на північ від Бахмута, у центрі міста та на південний захід.

Кадри з геолокацією, опубліковані 24 березня, показують, що під час нещодавньої контратаки українські сили відвоювали частину території вздовж траси E40 на північ від Бахмуту.

Карти боїв ISW. Фото: ISW.

Ситуація у Бахмуті

Розвідка Британії інформувала, що "штурм росіянами Бахмута зайшов у глухий кут". У зведенні також йдеться, що ситуацію у місті посилює напруженість у відносинах між Міністерством оборони Росії та групою "Вагнер".

Втім, у ЗСУ такі дані поки не підтверджують. Там кажуть, що інформація про те, що наступ російських військ на Бахмутському напрямку уповільнився, потребує уточнення. Поки Бахмут залишається епіцентром бойових дій.

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку на Бахмутському напрямку вдається стабілізувати. Однак він залишається найскладнішим на фронті.

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