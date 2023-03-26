З неба на Землю: вчені знайшли уламки першого метеорита

За оцінкою дослідників, цим утворенням 3,48 млрд років.

Команда геологів знайшла уламки гірських порід віком 3,48 мільярда років, які можуть бути результатом падіння першого метеорита на Землю.

Про це пише Livescience.

Зокрема, вчені знайшли сферули — утворення з вуглецю з наноалмазами — на кратоні Пілбара в Західній Австралії, які, на їхню думку, є найдавнішим доказом потенційного удару метеора в геологічних літописах Землі.

Дослідники, які вже встигли переглянути дослідження вчених, вважають його доволі переконливим, проте зазначають про необхідність отримати доступ до всього набору даних. Спеціалісти пов'язали удари великих метеоритів із процесом формування континентів на Землі мільярди років тому.

Раніше стало відомо, що поблизу міста Безьє (південь Франції) виявили стародавній кратер, який утворився внаслідок падіння метеорита.

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