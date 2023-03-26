С неба на Землю: ученые обнаружили обломки первого метеорита

По оценке исследователей, этим образованиям 3,48 млрд лет.

Команда геологов нашла обломки горных пород в возрасте 3,48 миллиарда лет, которые могут являться результатом падения первого метеорита на Землю.

Об этом пишет Livescience.

В частности, ученые обнаружили сферулы — образование из углерода с наноалмазами — на кратоне Пилбара в Западной Австралии, которые, по их мнению, являются древнейшим доказательством потенциального удара метеора в геологических летописях Земли.

Исследователи, уже успевшие пересмотреть исследования ученых, считают его довольно убедительным, однако отмечают необходимость получить доступ ко всему набору данных. Специалисты связали удары крупных метеоритов с формированием континентов на Земле миллиарды лет назад.

Ранее стало известно, что вблизи города Безье (юг Франции) обнаружили древний кратер, образовавшийся в результате падения метеорита.

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