У ЗСУ прокоментували заяви британської розвідки щодо Бахмута

Розвідка Британії, 24 березня, у звіті заявила про те, що наступ російських військ на Бахмутському напрямку уповільнився. Утім, у ЗСУ кажуть, що ця інформація потребує уточнення.

Про це заявив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, Бахмут залишається епіцентром бойових дій та напрямом головного удару російських військ.

"Це потребує аналізу. Останні три дні показують, що сьогодні було 18 боєзіткнень, ще недавно їх було 30-50. Але це потребує детальнішого аналізу. Найближчий тиждень це покаже", - сказав Череватий.

Зокрема, за цю добу противник завдав 178 артилерійських ударів як ствольною артилерією.

"В районі самого міста Бахмут 40 обстрілів і 16 боєзіткнень. 182 окупанти знищені, 218 зазнали поранень. Підбито бойовий вертоліт МІ-24, танк Т-80, БМП та САУ "Гвоздика", - додав Череватий.

Раніше у розвідці Британії заявили, що ситуацію у Бахмуті посилює напруженість у відносинах між Міністерством оборони Росії та групою "Вагнер".

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