В ВСУ прокомментировали заявления британской разведки по Бахмуту

Разведка Британии, 24 марта, в отчете заявила о том, что наступление российских войск на Бахмутском направлении замедлилось. Впрочем, в ВСУ говорят, что эта информация требует уточнения.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, Бахмут остается эпицентром боевых действий и направлением главного удара российских войск.

"Это нуждается в анализе. Последние три дня показывают, что сегодня было 18 боеприкосновений, еще недавно их было 30-50. Но это требует более детального анализа. Ближайшая неделя это покажет", — сказал Череватый.

В частности, за эти сутки противник нанес 178 артиллерийских ударов как ствольную артиллерию.

"В районе самого города Бахмут 40 обстрелов и 16 боеприкосновений. 182 кафира уничтожены, 218 получили ранения. Подбит боевой вертолет МИ-24, танк Т-80, БМП и САУ "Гвоздика", — добавил Череватый.

Ранее в разведке Британии заявили, что ситуация в Бахмуте усиливает напряженность в отношениях между Министерством обороны России и группой "Вагнер".

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